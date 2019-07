Contrecoeur : un tout nouveau design urbain à la place François-De Sales-Gervais

La Ville de Contrecœur procédera à la première phase de son projet de réaménagement du parc riverain situé derrière la mairie, la place François-De Sales-Gervais, dès le printemps 2020. Ce projet évalué à près de 2 millions de dollars, qui s’échelonnera sur plusieurs années, permettra d’améliorer encore davantage l’attractivité du centre-ville de Contrecœur tout en misant sur des aménagements axés sur la mobilité active.

Ce projet d’envergure de la Ville de Contrecœur s’inscrit dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal et sera rendu possible grâce à une subvention de 995 132 $ provenant de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce montant équivaut à la moitié de la somme totale prévue pour le projet, l’autre part étant assumée par la Ville de Contrecœur.

Le projet de réaménagement de ce parc riverain comprend plusieurs phases qui se dérouleront autant à l’intersection de la route Marie-Victorin qu’au quai municipal. La première phase, prévue au printemps 2020, prévoit l’amélioration de l’accessibilité à la rive et au fleuve ainsi que l’ajout d’infrastructures pour les citoyens. Il y aura entre autres l’installation d’un quai pour les kayaks et les planches à pagaie, l’aménagement d’une zone de détente ainsi que de pique-nique.

Les futurs aménagements incluent beaucoup de nouveaux éléments qui mettront en valeur la place François-De Sales-Gervais et le secteur de la mairie. Ils permettront également de rendre encore plus accessible cette rive du fleuve Saint-Laurent aux citoyens. La réalisation des plans et devis ainsi que la publication de l’appel d’offres se feront à l’automne 2019.

« Contrecœur a connu un essor fulgurant dans les dernières années non seulement en vivant un accroissement de sa population, mais également un développement de son secteur économique et touristique. Le conseil municipal a le souci d’offrir des services et des installations qui répondent aux besoins de tous ses citoyens. Avec ce projet, nous mettrons en place des aménagements qui inciteront le transport actif, qui rendront le niveau de vie plus agréable et qui favoriseront un environnement plus sain pour nos citoyens. Ils diminueront aussi les impacts négatifs de l’activité humaine sur l’environnement. Nous sommes très heureux de voir ce site être intégré à la Trame verte et bleue du Grand Montréal grâce au soutien financier de la Communauté métropolitaine de Montréal, a souligné la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

La mairesse ajoute que l’appropriation des berges correspond à une vision du conseil municipal et répond au déploiement de la stratégie touristique de la Ville. Pour l’instant, nous avons des plans conceptuels, mais aussitôt que possible, nous vous dévoilerons fièrement le plan des nouveaux attraits de ce site dynamique de Contrecœur. Je suis certaine qu’ils plairont aux citoyens et citoyennes qui s’approprieront très rapidement les berges avec la vue imprenable sur le fleuve ! »