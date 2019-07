Hockey: Des nominations chez le Collège Français

Pierre Pétroni, propriétaire de la franchise du Collège Français de Longueuil de la LHJAAAQ et président du conseil d’administration de l’Association sportive les Sélects inc., ainsi que Stéfan Blanchet, directeur-gérant du Collège Français de Longueuil (CF), annoncent les nominations suivantes et soulignent les retours au sein du personnel hockey.

Ces personnes travailleront de concert avec le nouvel entraineur-chef du CF, Éric Bouchard, nommé en juin dernier.

Personnel hockey :

Directeur-général-adjoint :

Sean Gilbert (nomination) : C’est un retour au CF pour Sean, qui sera l’adjoint au d.g, Stéfan Blanchet. Sean travaillera sur différents dossiers, dont celui du suivi auprès des futurs joueurs du CF, recrutement, suivi académique avec le conseiller pédagogique du CF, etc.

Entraineurs-adjoints :

Maxime Cyr (nomination) : Âgé de 34 ans, Maxime effectue aussi un retour avec le CF, ayant été joueur durant la saison 2004-2005, récoltant 39 buts et 46 passes en 46 parties. Il a, par la suite, continué du côté du hockey senior pendant 4 ans avant d’accrocher les patins. Depuis ce temps, Maxime a oeuvré comme entraineur au mineur, avec l’école secondaire Verbe Divin (LHPS) et l’an dernier avec les Inouk de Granby, dans la LHJAAAQ. Maxime s’occupera des joueurs d’avant avec le CF.

Samuel Sénécal (nomination) : Âgé de 22 ans, Samuel revient au CF après avoir pris sa retraite en mai 2018. Durant son passage au CF, il a joué dans 189 parties, récoltant 28 buts et 76 passes, pour un total de 104 points. Il a remporté la Coupe Napa 2 fois, et a participé à la Coupe Fred Page à 3 reprises.

Depuis 2 ans, il était entraineur au Collège Saint-Hilaire (LHPS) et il s’occupera maintenant des défenseurs du CF.

Entraineurs-Adjoints

Francis Gourdeau (nomination) : Âgé de 40 ans, Francis est un ancien de la LHJAAAQ (Montréal), LHJMQ (Rouyn) et de la LNAH, Francis est entraineur de gardien de but depuis plus de 10 ans, possédant sa propre école, mais collaborant aussi avec Hockey-Québec et Hockey Canada. Depuis l’an dernier, Francis est le responsable des gardiens de buts pour la structure du CF (pee-wee, bantam et midget espoir), Francis s’occupera des gardiens, ainsi que le poste d’entraineur-vidéo en remplacement de Stéfan Blanchet

David Marcotte (retour) : David Marcotte sera de retour avec l’équipe à temps partiel. Il se joindra occasionnellement au personnel d’entraineur durant les entrainements cette saison.

Personnel de soutien :

Gaétan Boisvert (Sam), Richard Généreux, Denis de La Fontaine, Maurice Bouchard et Stéphane Gauthier (retour) : Ils seront tous les cinq de retour avec le CF, dans leurs rôles respectifs pour s’occuper des joueurs.

Simon Gilbert (nomination) : Jeune homme de 15 ans, il sera avec le CF pour une 1ère saison. Simon sera préposé à l’équipement, poste qu’il a occupé avec le défunt Artic de Montréal-Nord l’an dernier.

Recruteur-chef :

Eric Belzile (retour) : Avec le CF depuis plus de 10 ans, Éric sera de retour encore cette année pour s’occuper du recrutement. Il travaillera de concert avec Stéphane et Sean.