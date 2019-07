Du pickleball à Saint-Amable

Du pick, quoi ? Du pickleball arrive à Saint-Amable avec quatre terrains au parc Notre-Dame-de-la-Paix et le prêt d’équipement pour la pratique de ce sport qui a le vent dans les voiles ! Cette nouvelle offre de loisirs, à la croisée du tennis, du badminton, du tennis de table et du racketball, a été inaugurée le 6 juillet dernier dans le cadre d’une activité d’initiation ouverte à tous et animée par la Fédération québécoise de pickleball.

Le prêt d’équipement de pickleball est effectué par la Maison des jeunes, située à côté des terrains, durant ses heures d’ouverture du lundi au samedi de 13 h à 20 h. Le prêt est gratuit et nécessite le dépôt d’une carte d’identité avec photo qui est remise au retour de l’équipement.

La création de terrains de pickleball rejoint les objectifs municipaux de bonification de la qualité de vie et de l’offre de loisirs à Saint-Amable, de l’accessibilité de tous les citoyens à la pratique du sport et aux saines habitudes de vie pour une communauté amablienne en santé.

Le financement d’une partie du projet a été rendu possible grâce à une subvention du programme Défi Ensemble de ParticipACTION du gouvernement fédéral.