Collecte de sang le 2 août du Centre d’action bénévole de Boucherville

Donnez du sang. Donnez la vie. Voici le geste que le Centre d’action bénévole de Boucherville vous invite à poser le vendredi 2 août entre 10 h et 20 h, dans le cadre de sa collecte de sang annuelle. Cette dernière aura lieu au Centre communautaire Saint-Louis, situé au 220, rue Claude-Dauzat à Boucherville.

Selon Héma-Québec, toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et plus, est généralement en mesure de donner du sang. En cas de doute, il est possible de vérifier son admissibilité auprès de cet organisme au 1 800 847-2525 ou de consulter le www.hema-quebec.qc.ca. Pour une expérience réussie, il est conseillé d’avoir mangé et de s’être hydraté avant de faire un don. Des pièces d’identité devront être présentées.

Grâce à son réseau de bénévoles, le CABB offre plusieurs services aux Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes en convalescence à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une chirurgie sont particulièrement visés. Le CABB recrute également des bénévoles et réalise des jumelages entre les organismes communautaires et les entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du bénévolat.