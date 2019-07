« Noir et blanc » d’Huguette Vézina à la Galerie Vincent-D’Indy

La Ville de Boucherville présente l’exposition « Noir et blanc » de l’artiste Huguette Vézina jusqu’au 18 août à la Galerie Vincent-D’Indy.

L’artiste Huguette Vézina cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la photographie. Ayant occupé plusieurs postes au sein du Club photo de Boucherville, elle a participé à un grand nombre de conférences et a pu partager diverses connaissances avec professionnels et membres.

Durant ces années, elle a suivi des cours intensifs auprès d’un professionnel de la photographie, ce qui lui a permis d’en apprendre davantage sur les différentes facettes de son art et ainsi mettre en pratique ses apprentissages relatifs à la photographie de paysage, d’architecture, de macrophotographie, etc.

En 2012, l’une de ses pièces a été publiée dans la revue Photo Solution. Plus récemment, en 2014, elle reçut la 3e place au gala de la photographie de la Société de promotion de la photographie du Québec dans la catégorie provinciale.

L’exposition

ous le thème « Noir et blanc », Huguette Vézina vous présente une vingtaine d’œuvres photographiques. Venez découvrir le point de vue unique de l’artiste à travers ses photographies d’architecture, de paysages et de sujets variés. Toutes en noir et blanc, par préférence de l’artiste, certaines œuvres sont imprimées sur papier métallisé de grande qualité. Celui-ci, au fini nacré et irisé, ajoute un aspect luxueux et élégant à ses œuvres. Vernissage Le vernissage aura lieu le dimanche 28 juillet à 13 h à la Galerie Vincent-D’Indy, située au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.