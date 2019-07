Michel Payer, conteur, sera à Boucherville

Le conteur d’histoires Michel Payer sera à Boucherville le dimanche 28 juillet. Les Contes à Payer abordent sans crainte le mystère de la numérologie des « Pays d’en haut ». On y parle des chevaliers de la croix, du curé Labelle, du coureur des bois Isidore Martin dit « Grands-Bras », de Joséphine qui est ben fine, du bonhomme Sauvageau et bien sûr de Ti-Jean.

C’est pour toute la famille, et c’est gratuit. Apportez votre chaise ou votre couverture au parc De La Broquerie (314, boulevard Marie-Victorin) le 28 juillet à 14 h. En cas de pluie, l’activité aura lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements 450 449-8347 / 450 449-8651 / maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

Fin de la vente et de la distribution de bouteilles d’eau à usage unique

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’elle n’offre plus de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans le cadre de tous ses événements. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement en les invitant à utiliser leur propre gourde d’eau afin de réduire leur impact écologique. Une station de remplissage de bouteilles réutilisables sera offerte sur le site.