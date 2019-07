Des Français venus apprendre le hockey à Varennes

Douze hockeyeurs français de la région de Bordeaux ont vécu un camp de hockey au Sportplex de l’Énergie, à Varennes.

Du 8 au 19 juillet dernier, les jeunes âgés de 15 à 18 ans ont pu se familiariser avec les différentes techniques et tactiques individuelles et collectives du hockey auprès de Guy Dubois de DS Hockey Performance.

Originaire de Longueuil, Guy Dupuis a débuté sa carrière avec les Draveurs de Trois-Rivières, dans la catégorie junior. En 1977, il s’expatrie en France pour jouer durant 18 ans au niveau professionnel. Le hockeyeur a poursuivi sa carrière à titre d’entraîneur associé pour Les Boxers de Bordeaux, une équipe professionnelle dans la ligne nationale de la France, soit la ligue Magnus.

Plusieurs professionnels du hockey ont pris part à ce camp de perfectionnement offert à Varennes pour la troisième année. Il s’agit d’Alain Bouchard, ancien coéquipier, directeur et entraîneur chef de l’école de hockey EURO-CAN depuis 1995, Nathalie Olivier qui a offert quatre cliniques de power skating, Francis Lavallée, de Intense Hockey, qui a travaillé avec les gardiens de but et donné quelques séances d’entrainement hors glace, et Richard Horth.

L’été prochain, DS Hockey performance souhaite intégrer quelques joueurs québécois à ce camp, et trouver des familles d’accueil pour les joueurs. Pour plus d’informations : eurocan2000@hotmail.com ou le 514 757-9999.