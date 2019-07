La menace de grève dans les parcs provinciaux est écartée

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) annonce qu’une entente principe est intervenue cette nuit à la table de négociation avec la Sépaq. Cette entente a reçu l’aval du conseil de négociation, regroupant près de 50 personnes déléguées provenant des accréditations de la Sépaq.

L’acception de l’entente de principe suspend ainsi les avis de grèves pour les 23 parcs nationaux, le Gîte du Mont-Albert et la Station touristique Duchesnay, et ce, pendant les vacances de la construction. L’entente de principe met également fin aux grèves qui ont commencé plus tôt cette semaine dans six établissements de la Sépaq.

« Nous sommes très heureux du dénouement positif de cette négociation pour les parties, ainsi que pour les vacanciers québécois qui pourront profiter des installations de la Sépaq et des multiples services offerts par nos membres toujours aussi dévoués et professionnels », se réjouit Christian Daigle, président général du SFPQ.

La nouvelle entente sera soumise aux membres de la Sépaq au cours des prochaines semaines dans le cadre d’une tournée d’assemblées. D’ici là, aucune information sur la teneur de l’entente ne sera divulguée avant que les quelque 2 500 employés syndiqués du réseau de la Sépaq ne se soient prononcés.

Le SFPQ est un syndicat indépendant qui regroupe environ 40 000 membres à travers le Québec, dont quelque 30 000 d’entre eux sont issus de la fonction publique québécoise et répartis comme suit : près de 26 000 employés de bureau et techniciens et environ 4 000 ouvriers travaillant au sein de divers ministères et organismes. Les 10 000 autres membres proviennent du secteur parapublic.