La saison des Brigades – CIEC est lancée!

Les Brigades ‒ Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) chapeautées par le CJE Marguerite-d’Youville (CJEMY) ont récemment lancé leur saison estivale.

Réunissant entre douze et quinze jeunes de niveau secondaire et coordonnées par deux étudiants de niveau postsecondaire, les Brigades offrent des services divers à la population tout au long de l’été : tonte de pelouse, gardiennage, désherbage, peinture, etc. Véritable lieu de prise en charge, le projet CIEC est une occasion unique pour les jeunes entrepreneurs de s’approprier les opérations liées à la création et à la gestion de leur propre coopérative de travail.

La Brigade – CIEC district Verchères célèbre ses 15 ans d’existence cette année! Pour l’occasion, l’organisme s’est vu remettre un certificat de la part du député de Pierre-Boucher‒Les-Patriotes‒Verchères, Xavier Barsalou-Duval, les félicitant pour leur implication au sein de la communauté à travers des apprentissages significatifs sur les plans professionnels et humains. Carole Boisvert, mairesse suppléante de la municipalité de Verchères, a souligné à son tour la place grandissante qu’occupe la Brigade au sein de la communauté.