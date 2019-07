Héroux-Devtek célèbre le 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11

Héroux-Devtek, dont le siège social est à Longueuil, le troisième plus important fabricant de trains d’atterrissage à l’échelle mondiale, célébrera demain le 50e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, qui a permis à l’humanité de faire ses premiers pas sur la Lune, le 20 juillet 1969. Héroux-Devtek, qui s’appelait alors Héroux Machine Parts Limited, a fabriqué le train d’atterrissage du module lunaire.

« Héroux-Devtek est fière d’avoir fait partie de cette mission historique dans le cadre de laquelle Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait « un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité ». Notre travail avec la NASA continue de faire partie de notre identité et témoigne de l’expertise et du savoir de nos ingénieurs et de nos employés », a déclaré Martin Brassard, président et chef de la direction de Héroux-Devtek.

« Depuis 1942, nous sommes passés d’une petite entreprise de réparation, d’entretien et de révision à un fournisseur mondial pour l’industrie aérospatiale. Notre collaboration avec la NASA a été un moment important de notre histoire et a permis de propulser les esprits et la technologie du Québec sur la scène mondiale », a déclaré Gilles Labbé, président exécutif du conseil de Héroux-Devtek.

Postes Canada a émis deux timbres commémoratifs en l’honneur du 50e anniversaire de la mission Apollo 11 et des Canadiens qui ont contribué au succès de ce moment historique. Héroux-Devtek a construit les jambes du train d’atterrissage, semblables à des pattes d’araignée, selon les spécifications de la NASA. Elles faisaient partie de la plateforme de lancement qui a permis à Neil Armstrong et à Buzz Aldrin de quitter la Lune pour rejoindre le module de commande principal. Les jambes se trouvent toujours sur le site de l’alunissage d’Apollo 11, dans la mer de la Tranquillité.