Coralie Lévesque championne québécoise de critérium

La jeune cycliste de Boucherville, Coralie Lévesque, voulait prendre de l’expérience et finalement, elle a volé la vedette aux Championnats québécois de critérium qui se tenaient à Victoriaville le 14 juillet dernier.

D’âge de catégorie cadette, c’est-à-dire 15 et 16 ans, la jeune cycliste a remporté la course dans la catégorie de femmes d’âge junior (17-18), sénior (19-35) et maîtres (36 ans et plus) (la course se déroule toutes les catégories ensemble, mais les classements sont séparés). C’est tout un exploit pour une fille de si jeune âge.

Surclassée ainsi chez les juniors, l’athlète cadette a créé la surprise en remportant le titre québécois de critérium face aux meilleures coureuses juniors de la province.

Meneuse au classement général de la Coupe relève U17 lors des Mardis cyclistes de Lachine, la porte-couleurs de la formation Espoirs Élite Primeau Vélo (club cycliste de Laval) tenait à vivre l’expérience avec des coureuses plus âgées. Aucunement intimidée par le défi, Coralie a pris la poudre d’escampette à la mi-course. Accompagnée de deux autres athlètes, Adèle Desgagnés (Québecor/Stingray) et Laury Millette (Ottawa Bicycle Club), elles ont semé le peloton se forgeant ainsi une confortable avance de 45 secondes avec un seul tour à faire.

Au sprint final, la plus jeune participante de la compétition a appuyé sur l’accélérateur pour finalement devancer ses deux adversaires.

L’athlète bouchervilloise n’a pas caché sa satisfaction après la victoire. « Je voulais acquérir plus d’expérience en courant face à des athlètes plus expérimentées. Le calibre des filles était très relevé. C’était inattendu de remporter la victoire, mais je suis très heureuse du résultat.»