Le soleil était au rendez-vous à La fête des cerfs-volants

La Fondation Lajemmerais organisait le 7 juillet dernier une nouvelle activité estivale, en collaboration avec Coriolis, La fête des cerfs-volants. Plusieurs résidents se sont rendus sur place accompagnés de leur famille pour admirer, tout sourire, l’envol des cerfs-volants et pour certains d’y participer même activement.

La Fondation est très heureuse du succès de l’événement et de l’atteinte de son objectif. Elle souhaite répéter la fête des cerfs-volants l’an prochain pour qu’elle devienne une activité annuelle et familiale.

Cette journée de collecte de fonds a permis d’amasser 350 $, montant qui sera versé pour des services de loisirs à nos aînés du Centre d’hébergement De Lajemmerais.

Un énorme MERCI à Michel Gagnon et à Coriolis pour le prêt gratuit de tout leur équipement et leur soutien indéfectible ainsi qu’à la Maison des jeunes pour le système de son et à Ian Gauthier de s’être occupé de la musique. C’est une invitation pour l’an prochain!