Jacob Valois décroche le bronze au Grand Prix de judo de Montréal

Jacob Valois est revenu du Grand Prix de judo de Montréal avec une médaille de bronze au cou.

Dans la catégorie moins de 66 kg, le judoka a brillé sur le tatami de l’aréna Maurice-Richard, le 5 juillet dernier. C’est grâce à une spectaculaire projection de son adversaire australien Nathan Katz, avec une quarantaine de secondes à faire au temps réglementaire, que le Bouchervillois a pu marquer un waza-ari et ensuite conserver son avance jusqu’à la fin. Il a soulevé la foule lorsqu’il a remporté la victoire, et sa première médaille à un Grand Prix.

« Je suis vraiment, vraiment content! C’était une dure finale. Ça me donne beaucoup de points pour les Jeux olympiques. C’est vraiment quelque chose de spécial qui vient de se passer! » a-t-il mentionné tout de suite après son combat, encore essoufflé, et ajoutant qu’il ne s’attendait pas à monter sur le podium.

Pour célébrer sa victoire, l’athlète a embrassé la feuille d’érable brodée sur son judogi pour ensuite tomber dans les bras de son entraineur Jean-Pierre Cantin.

« C’était magnifique. Ma première médaille devant ma famille et mes amis, c’est vraiment magique! », a poursuivi le médaillé.

L’entraineur Cantin voit dans cette performance un coup d’accélérateur dans la carrière de son protégé. « Avec sa troisième place obtenue aux Championnats panaméricains, le printemps dernier, la porte pour les Jeux olympiques s’est débarrée. Et là, aujourd’hui, elle vient de s’ouvrir et on a un pied dedans! On peut rêver! Nous n’aurions jamais imaginé ça il y a un an et là, sa progression est constante. C’est un résultat qui le propulse à un autre niveau. »

Jacob a commencé le judo dès l’âge de 8 ans au Club de judo de Baie-Comeau où il résidait. En 2014, il déménage à Boucherville et poursuit son entrainement avec le Club local avec l’entraineur Facial Bousbiat, ainsi qu’au Centre national d’entrainement de Judo Canada, avec Jean-Pierre Cantin.