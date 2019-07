Espace A présente l’exposition Nous sommes

La Ville de Boucherville présente la nouvelle exposition de l’Espace A « Nous sommes » qui se déroule jusqu’au 11 août à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

L’exposition

«Toute créature humaine est un être différent, en chacun de ceux qui la regardent », Anatole France.

Cette exposition met en lumière les ressemblances et les différences qui font de nous tous des êtres uniques. Cette œuvre collective est le fruit de l’exploration de divers médiums par un groupe de jeunes artistes vivant avec une déficience intellectuelle ou un spectre de l’autisme. Souvent marginalisés et exclus, ces adolescents existent. Cette exposition se veut une vitrine sur toute la grandeur d’âme qu’ils ont.

À propos de l’Espace A

Inaugurée en janvier 2014, la galerie Espace A fait vivre une expérience d’exposition artistique professionnelle aux jeunes de 12 ans et plus. Grâce à son espace modulable, cette galerie s’adapte à toute forme de créations. Elle se veut un reflet de l’imaginaire débordant des adolescents évoluant à Boucherville. Espace A… parce que les adolescents occupent une place de choix dans leur communauté!

Espace A

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – secteur Ados

501, chemin du Lac

Heures d’ouverture : selon l’horaire de la bibliothèque

Renseignements

Service des arts et de la culture

Ville de Boucherville

450 449-8651

culture-patrimoine@boucherville.ca