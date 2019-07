15 ans de jumelage entre Verchères et Saint-Savin

La Municipalité de Verchères célèbre les 15 ans de jumelage avec le village de Saint-Savin, en France, village natal de François Jarret qui a fondé la seigneurie de Verchères en 1672. Pour une troisième fois, Verchères recevra des saint-savinois dans sa communauté.

Depuis le 9 et jusqu’au 19 juillet, Verchères est la terre d’accueil de plus de 30 saint-savinois. Les membres du comité de jumelage Verchères/Saint-Savin ont travaillé plusieurs mois pour leur concocter une visite mémorable et empreinte de notre culture.

C’est en 2004 que débutait ce jumelage qui a donné place à un monde d’échanges créant un lien d’amitié solide entre les deux communautés. Découvertes, fous rires, moments uniques ont ponctué les nombreux voyages à Verchères et à Saint-Savin durant ces 15 dernières années.

La municipalité de Verchères remercie le comité du jumelage ainsi que les familles d’accueil verchèroises qui contribuent au grand succès de ce jumelage qui enrichie notre Municipalité.