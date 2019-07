132 509 $ amassés lors du 30e Tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Le 11 juillet dernier avait lieu le 30e tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, présenté par Desjardins, au magnifique Club de golf La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie.

Une édition toute spéciale avec la possibilité de participer à la journée de golf suivie du souper, ou de se joindre aux joueurs pour la portion souper réseautage en début de soirée.

Entre deux orages sur un magnifique parcours

Le départ ayant été retardé en raison des orages), les participants ont profité du délicieux brunch un peu plus longtemps. Aucune pluie n’est ensuite venue perturber ce 18 trous qui avait lieu sur l’un des plus beau parcours de la Rive-Sud. La formule départs simultanés était agrémentée de quelques animations et concours, les golfeurs sont rentrés ravis de leur journée !

Un cocktail et souper bien animé

Après une journée chaude et humide, les joueurs ont apprécié un cocktail et souper enrichi par une conférence très intéressante de Mme Isabelle Huot, docteure en nutrition, portant sur « Mieux manger pour mieux performer ». Généreuse et accueillante, Mme Huot a été présente tout au long de la soirée et a pu discuter avec les invités.

Pour un 4 e événement, la Fondation a pu compter sur la participation bénévole de l’animateur bien apprécié du public, Jean-François Baril, qui a encore une fois offert une animation des plus dynamique !

Des fonds pour les services de proximité

Le bénéfice net de cet événement s’élève à plus de 132 000 $ et servira à l’achat d’équipements pour les soins spécialisés de proximité à l’Hôpital Pierre-Boucher. La Fondation tient à remercier tous les partenaires, participants et bénévoles qui ont encore une fois fait de cette journée un grand succès !