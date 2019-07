Grève dans les parcs provinciaux : La Sépaq demande la désignation d’un conciliateur

Les employés de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) ont amorcé leur grève ce matin. Si aucune entente n’est conclue d’ici le 20 juillet, c’est l’ensemble des 23 parcs nationaux, dont ceux des parcs des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno, qui seront touchés.

La partie patronale a déposé une offre lundi qui a été refusée. Mardi, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) a déposé une contre-offre en vue du renouvellement des conventions collectives de ses employés syndiqués.

À la suite de l’analyse de celle-ci, la Sépaq a demandé la désignation d’un conciliateur auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et la Solidarité sociale. Le syndicat de son côté a sollicité aujourd’hui une rencontre avec Christian Dubé du Conseil du trésor.

La Sépaq estime que la conciliation constitue maintenant le seul moyen d’en venir rapidement à une entente négociée afin de favoriser un rapprochement entre les parties pour minimiser l’impact de la grève sur les vacances de dizaines de milliers de Québécois.

La Sépaq indique par voie de communiqué vouloir prendre le moyen de la conciliation afin qu’une entente de principe puisse être conclue le plus tôt possible.