Cordâme et Inka danse au Rendez-vous champêtres Desjardins

La Ville de Boucherville vous invite à venir assister au concert de Cordâme et Inka danse où contrebasse, percussions et violon seront au rendez-vous.

Musique onirique et envoûtante, d’inspirations mystiques aux ambiances mystérieuses. Un univers coloré établi sur des rythmes méditerranéens où musique et

danse entraînantes d’inspiration orientale se côtoient.

Profitez de la belle saison pour assister à ce concert de musique classique en plein air!

Tous les spectacles sont offerts gratuitement! Apportez votre chaise ou votre couverture.

Dimanche 21 juillet, 14 h

Les Océanides

Endroit : Parc De La Broquerie, 314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements :

450 449-8640 • 450 449-8651

boucherville.ca

culture-patrimoine@boucherville.ca

Fin de la vente et de la distribution de bouteilles d’eau à usage unique

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’elle n’offre plus de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans le cadre de tous ses événements. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement en les invitant à utiliser leur propre gourde d’eau afin de réduire leur impact écologique.

Une station de remplissage de bouteilles réutilisables sera offerte sur le site.