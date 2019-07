Réduction de la vitesse maximale permise sur une portion de la route 132 à Contrecoeur

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’une nouvelle signalisation est désormais en place sur la route 132 (route Marie-Victorin) à Contrecœur.

Réduction de la vitesse maximale permise sur la route 132

• Entre la 10e avenue et la montée Saint-Roch, la vitesse maximale permise est maintenant de 70 km/h.

Cette nouvelle signalisation permet d’uniformiser la vitesse maximale permise à 70 km/h sur tout le tronçon de la route 132 situé entre la rue des Hirondelles et la montée Saint-Roch. Ce changement correspond à la conclusion d’une étude de circulation réalisée par le Ministère à la demande de la ville de Contrecœur.

Le Ministère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité de tous et remercie les usagers de la route pour leur collaboration