Le maire Jean Martel se porte à la défense des médias locaux

Le maire de Boucherville, Jean Martel, s’est porté à la défense des médias locaux lors de la dernière assemblée du conseil municipal.

M. Martel a notamment déclaré que c’était dans les médias locaux que les informations locales et régionales étaient publiées, et rarement dans les médias nationaux. « S’il n’y avait pas de journal La Relève, de TVRS ou de 103,3, on ne le saurait pas. Et là, il y a des élections fédérales qui approchent, alors moi j’implore les candidats à faire quelque chose pour nos médias locaux.»