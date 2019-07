La photographe culinaire Marilène Lucas fait découvrir ses créations à la Galerie Jean-Letarte

Attirée par les sujets qui touchent l’alimentation, dont les tendances actuelles dans ce secteur d’activité, la photographe Marilène Lucas a concocté une exposition rassemblant neuf clichés numériques imprimés sur panneau de bois de 20 pouces sur 30 sous le titre Les Moches à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art. « C’est un projet qui mijotait dans ma tête depuis longtemps que j’ai réalisé », relatait-elle, lors du vernissage jeudi dernier. La jeune femme a choisi ce moyen d’expression pour passer des messages sur un sujet qui la touche au quotidien, la nourriture.

Dans ses photos, elle met en scène des fruits ou des légumes disposés de façon ludique, amusante, imaginative, dans un contexte coloré et accrocheur. Sa touche humoristique est en fait sa marque de commerce. Son imagination déborde et suscite le sourire. En complément à chaque cliché se trouve une capsule d’information toujours pertinente que ce soit sur la surconsommation, le gaspillage alimentaire, le compost, l’emballage des aliments, l’esthétisme des légumes imparfaits visuellement. Ces renseignements visent à conscientiser le spectateur à certaines réalités.

Adepte du jardinage depuis trois ans, Marilène Lucas a installé dans la salle d’exposition un bac rempli de terre dans lequel elle a planté des semences. « Nous allons voir les résultats au fil des semaines et je prévois donner les pousses aux responsables du café au centre d’art », mentionne-t-elle. Il sera possible de visiter cette exposition grand public durant tout l’été puisque celle-ci se poursuit jusqu’au 8 septembre.