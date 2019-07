Hausse de 131 % du nombre de véhicules électriques en cinq ans

Le nombre des véhicules 100 % électriques, hybrides rechargeables et hybrides dans les six villes du territoire de la MRC Marguerite-d’Youville a explosé en cinq ans. Il a fait un bond de 131,52 %. En 2015, il y avait 533 véhicules de ces types en circulation, alors que l’on en dénombrait 1234 en 2018.

Strictement électriques

Il y a quelques années seulement, on pouvait compter sur les doigts de la main le nombre de voitures 100 % électriques sur le territoire. Les données de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) démontrent que les voitures « vertes » ont connu une importante hausse durant cette période. De 54 en 2015, on dénombrait l’année dernière 338 véhicules 100 % électriques immatriculés dans les six villes de la MRC Marguerite-d’Youville.

À Sainte-Julie, le parc de voitures « branchées » est passé de 25 à 150, en cinq ans. À Varennes, il y en a cinq fois plus, de 16 à 84. À Saint-Amable, la voiture verte gagne également du terrain, passant de 5 à 46. À Verchères, elles sont aussi plus nombreuses, de 4 à 25. À Contrecœur, de 4 à 30 et à Calixa-Lavallée, de 0 à 3.

Finies les dépenses!

François Quintal, de Varennes, ne tarit pas d’éloges sur sa Nissan 2013 entièrement électrique achetée en février dernier. « En été, avec le vent dans le dos, pas d’air climatisé, elle avait une autonomie de 160 km. Présentement, elle fait environ 135 km en raison de l’usure de la batterie. Et avec la nouvelle génération de voitures électriques, l’on parle de 415 km d’autonomie. »

Les économies qu’il réalise sont énormes. « C’est fantastique à Varennes, car il y a plusieurs bornes de recharges gratuites. Et comme il n’y a qu’un moteur électrique, un chargeur intégré et une batterie, les risques qu’elle brise sont vraiment minimes comparativement à une voiture hybride. »

Depuis février, il n’a investi que 10 $ pour recharger sa batterie lorsqu’il a parcouru un long trajet. « C’est un changement d’habitude. On ne va plus à la station d’essence, mais on prend le temps de brancher. Il faut calculer pour les voyages de longue distance. »

Incitatifs à l’achat

Pour inciter les gens à acheter une voiture électrique, le gouvernement du Québec offre un alléchant rabais de 8 000 $ lors de l’achat d’une voiture électrique neuve et de 4 000 $ pour un véhicule usagé. Depuis mars 2019, le gouvernement fédéral accorde un rabais pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule électrique neuf.

Certaines villes du Québec proposent des incitatifs à l’acquisition de véhicules électriques et pour l’installation de bornes résidentielles. À Varennes, la Ville bonifie de 25 % le montant de subvention (cette aide financière peut atteindre 600 $) qu’un propriétaire reçoit de Transition énergétique Québec pour l’installation de bornes de recharge résidentielles.

À Sainte-Julie, le Comité de l’environnement s’est déjà penché sur la question des subventions offertes à l’achat de véhicules électriques et de bornes et il a décidé de ne pas aller dans cette direction. Le conseil municipal préfère offrir des subventions qui feront profiter l’ensemble de la communauté, précise-t-on, mais la Ville collabore avec l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) pour faire la promotion de ce mode de transport. Les municipalités de Verchères, de Saint-Amable, de Calixa-Lavallée, et de Contrecoeur n’offrent aucune subvention.

Circuit de bornes de recharge

La recrudescence de popularité des voitures électriques a poussé les villes à mettre à la disposition des automobilistes de bornes de recharge à plusieurs endroits. À Sainte-Julie, à l’intérieur d’un rayon de 15 km, il y a 180 bornes de recharge (niveau 2 et 3) dont jusqu’à 26,67 % sont gratuites. Varennes dispose de 223 bornes de recharge, Verchères 61, et Contrecoeur 17.