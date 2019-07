Grève dans les parcs des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno

En pleine vacances de la construction, tout indique qu’il y aura une grève des 1500 employés de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Elle devrait commencer demain pour affecter le 20 juillet l’ensemble des 23 parcs nationaux, dont ceux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

Selon le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, le mandat de grève a été voté à 94 %. Il précise que les salaires sont le principal litige et ne suivent pas l’indice d’augmentation du coût de la vie. La majorité des employés touchent entre 13 et 14 $ l’heure Les négociations durent depuis six mois et la dernière offre patronale a été rejetée.

Les établissements ciblés demeureront ouverts

« L’organisation fait tout en son pouvoir pour limiter le nombre de secteurs qui pourraient être touchés par la situation. Dans la mesure où l’avis de grève est appliqué, les opérations à effectif réduit risquent d’avoir un impact sur certains services, tels que la restauration, la location d’équipement nautique, les plages et les activités guidées. Une compensation sera appliquée à la facture des usagers advenant que leur séjour soit affecté », peut-on lire sur e site de la Sépaq.