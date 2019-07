La 139e expo agricole de Calixa-Lavallée attire plus de 4000 visiteurs

L’expo agricole de Calixa-Lavallée est une tradition bien ancrée depuis 139 ans. Les 5, 6 et 7 juillet derniers, l’événement a attiré environ 4000 visiteurs, mais il s’agit d’une baisse de quelque 1000 personnes par rapport à l’an dernier, attribuable à la pluie tombée les vendredi et samedi.

Malgré cela, les membres du comité organisateur qualifient l’exposition de beau succès avec l’offre d’activités attrayantes. Plusieurs ont réuni les enfants, dont particulièrement le vendredi, alors que près de 200 jeunes de Contrecoeur et de Saint-Amable inscrits dans des camps de jour s’y sont pointés.

Malgré les caprices de dame Nature, la traditionnelle tire de tracteurs a captivé de nombreux spectateurs, selon Réjean Marchessault, coordonnateur. Parmi les autres points forts de cette fin de semaine, il y a évidemment le derby de démolition qui en était à sa 5e édition, le souper gastronomique qui a attiré près de 300 personnes, le souper spaghetti, les concours de jugement des animaux et le spectacle des Rednecks.

Une quarantaine d’exposants ont pris part à l’événement dans les domaines de la machinerie agricole, les animaux de ferme et les produits commerciaux.