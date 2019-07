Plus de 6 000 étudiants voyageront avec le RTL

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est heureux d’annoncer le renouvellement d’ententes avec les commissions scolaires Marie-Victorin et Riverside, permettant ainsi à plus de 6 000 étudiants d’utiliser le transport en commun du RTL.

En effet, le RTL offre des lignes scolaires intégrées à son réseau régulier. Ces lignes, au nombre de soixante et onze, peuvent également être utilisées par la clientèle régulière.

« Ces jeunes étudiants, qui adoptent le transport collectif, sont nos clients de demain. Ces ententes leur permettent de s’initier au transport régulier et ainsi d’acquérir plus rapidement une autonomie dans leurs déplacements, a déclaré M. Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL. Nous remercions nos fidèles partenaires qui nous permettent d’offrir à nos clients un service adapté à leurs besoins. »