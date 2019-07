Projet pilote de location de salles dans certains édifices municipaux de Boucherville

Dans le cadre d’un projet pilote, la Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer qu’elle met à la disposition des personnes intéressées des salles en location pour divers événements.

En effet, plusieurs salles dans les bâtiments municipaux sont maintenant disponibles à la location avec leurs différents équipements. Ces salles situées à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, au Café centre d’art, au centre Mgr-Poissant, au Cercle social Pierre-Boucher et au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier peuvent accueillir de petits et grands groupes pour différents types d’événements. La Ville invite toutes les personnes intéressées à consulter notre site web au boucherville.ca/visiteurs/location-de-salle pour connaître les conditions et modalités de location. Pour faire la réservation d’une salle, il est nécessaire de remplir le formulaire disponible au boucherville.ca/formulaire-de-reservation-de-salle/.

À noter que les salles sont prioritairement accessibles aux organisations reconnues par la Ville de Boucherville selon la politique de reconnaissance et de soutien des organisations et qu’aucune location ayant pour objet la vente de biens ou de services au grand public n’est acceptée. De plus, les résidants bouchervillois bénéficient d’un prix avantageux pour la location de salles.

Renseignements :

location@boucherville.ca

https://boucherville.ca/visiteurs/location-de-salle/