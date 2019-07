Dévoilement du tout premier Sentier littéraire de Longueuil : un hommage aux auteurs d’ici

La Ville de Longueuil a dévoilé samedi dernier le tout premier Sentier littéraire du Réseau des bibliothèques, un parcours éducatif qui met à l’honneur 13 auteurs d’ici. Cet événement, qui s’est déroulé dans le cadre du Sommet des arts et de la musique du 5 au 7 juillet, a eu lieu en présence d’élus, d’auteurs et de nombreux partenaires.

Ce sentier pédestre, composé de huit panneaux informatifs, présente des extraits d’œuvres littéraires et la biographie d’auteurs longueuillois qui se sont démarqués ici comme ailleurs. Mettant en vedette plusieurs genres littéraires, ce projet unique rend hommage à la lecture ainsi qu’aux écrits des auteurs Linda Amyot, Yves Beauchemin, Mathieu Blais, Boucar Diouf, Pauline Gill, Andrée-Anne Gratton, Gilles Jobidon, Raymond Lévesque, Danielle Marcotte, Sylvain Meunier, Michel Pratt, Kim Thùy et Jennifer Tremblay, récipiendaires de nombreux prix, incluant des bourses du Conseil des arts de Longueuil.

« Je suis fière que notre Ville reconnaisse, avec cette initiative, l’apport de ces auteurs à la richesse culturelle de nos citoyens. Ces auteurs talentueux, résidents de Longueuil, sont de véritables passionnés et c’est tout un honneur pour la Ville de les intégrer à ce parcours littéraire », a mentionné avec enthousiasme la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Le sentier se déploie à partir de la bibliothèque Raymond-Lévesque. Accessible toute l’année, il comporte des éléments visuels et auditifs qui peuvent être lus et entendus indépendamment les uns des autres, sans égard au sens de circulation des visiteurs. Ceux-ci auront le plaisir d’y découvrir des textes de chansons et de théâtre tout autant que des ouvrages de fiction ou de littérature jeunesse.

« La Ville se réjouit de ce circuit inédit qui anime de façon originale le sentier emprunté par des milliers de personnes chaque année. Le Sentier littéraire s’ajoute aux diverses initiatives du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil qui visent à promouvoir la lecture et le livre et à faire connaître les auteurs d’ici », a ajouté Mme Parent.

Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’entente de développement culturel conclue entre la Ville de Longueuil et le ministère de la Culture et des Communications.