Les mentors sont à l’honneur à la CCIRS

Le 10 juin dernier se tenait le souper annuel de reconnaissance de la cellule de mentorat Pôle-Sud. Plus d’une trentaine de personnes ont participé à la soirée. En plus de remettre les accréditations aux mentors méritants, chaque année, le Réseau M offre la possibilité de reconnaître les mentors qui se sont démarqués au sein de chaque cellule de mentorat.

Pour l’année 2018-2019, mentorat Pôle-Sud a le plaisir d’annoncer que deux mentors ont mérité une reconnaissance spéciale. Le prix Gérard Trudeau, pour le mentor ayant fait rayonner le mentorat à l’extérieur de sa cellule a été décerné à Pierre Genest et le prix Richard Côté, pour le titre de mentor de l’année, a été remis à Daniel Blanchette.

M. Genest possède plus d’une douzaine de dyades à son actif. Il a joint la cellule de mentorat en 2010. Grâce à son enthousiasme, son énergie, sa persévérance, son ouverture et sa vision, il siège sur de nombreux conseils d’administration dont celui de la CCIRS. Au cours de son mandat à la cellule de mentorat, il a réussi à implanter de nouvelles structures afin d’améliorer la transparence et les communications entre celles-ci. M. Genest est ainsi devenu le premier président du conseil régional de la Montérégie-est unifiée.

M. Blanchette, facilitateur en management et coach exécutif, s’est joint à Mentorat Pôle-Sud en 2012. Cette année, son implication s’est fortement démarquée par sa participation active dans plusieurs comités et lors de nombreuses activités. Il a également été nommé chef mentor, en remplacement de Pierre Genest.Toute l’équipe de Mentorat Pôle-Sud et de la CCIRS tient à féliciter chaleureusement nos deux lauréats pour ces prix hautement mérités et à les remercier pour leur contribution inestimable.