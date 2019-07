Natacha Sangalli propose une série de huit tableaux sous le thème Volcans

Artiste de Sherbrooke, Natacha Sangalli présente depuis le 26 juin un groupe de huit oeuvres sous le thème Volcans. Au premier coup d’oeil, ce nombre limité de tableaux à la galerie Vincent-d’Indy est inusité puisque habituellement les expositions qui se tiennent en cet espace dédié aux arts visuels en compte entre 20 et 30. Cet artiste affirme aimer faire les choses différemment. Volcans se veut un concept dans lequel chaque oeuvre se laisse découvrir et apprécier.

La façon de travailler de Mme Sagalli consiste à créer des monotypes de façon spontanée, sans plan déterminé au préalable. Elle utilise soit l’acrylique ou la gouache. Les étapes subséquentes, elle conçoit un collage qui se veut le fruit d’une recherche d’équilibre et d’harmonie. Le résultat, un rappel des éléments des volcans comme le soufre, le magma et la pierre noire.

Depuis sa tendre enfance, cette artiste s’adonne au dessin. Après avoir travaillé en graphisme, elle a trouvé sa voie dans les arts visuels. La présente exposition se poursuit jusqu’au 21 juillet.