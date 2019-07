Coup d’oeil sur la séance de juillet du conseil municipal de Boucherville

Une autre étape vient d’être franchie dans le projet d’implantation de la collecte des matières organiques auprès de 2000 unités d’occupation à compter de l’automne prochain. La Ville a retenu les services de la firme Gestion U.S.D. Inc. pour la fourniture, l’assignation, la livraison et le nettoyage de bacs roulants et mini bacs à domicile. Le contrat s’élève à 154 976,24 $. Par ailleurs, la firme GFL Environmental Inc. a obtenu le mandat de faire la collecte hebdomadaire des matières organiques aux unités d’occupation identifiées à l’intérieur du projet pilote et d’en assurer le transport à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS), à Varennes. Ce contrat d’une durée de dix-sept mois, expirant le 31 mars 2021, s’élève à 89 700 $.

La société Solmatech s’est vu accorder un contrat de 52 200 $ pour préparer une étude géotechnique et hydrogéologique pour le Complexe multisport, un projet de longue date dans les cartons de la Ville.

La Ville entend déposer une demande de financement au programme d’acquisition et de conservation d’espaces boisés (Fonds vert) de la CMM afin de lui permettre d’acheter deux lots situés dans le boisé du Tremblay. Ces terrains appartiennent à un propriétaire foncier. Ce sont les seuls lots dans le boisé qui ne sont pas propriété ni de la Ville, ni de Nature-Action Québec et ils ne sont pas encore protégés par un statut de réserve naturelle.

La municipalité a par ailleurs déposé une requête à Québec dans le but d’ajouter à la demande de reconnaissance de réserve naturelle en milieu privé à perpétuité, déposée en mars dernier pour le boisé Pierre-Dansereau, les terrains de la rue de Touraine acquis récemment.

Le conseil municipal a entériné la nomination de 13 citoyens à titre de membres du comité consultatif des arts et de la culture. Deux élus et trois fonctionnaires siègent également à cette table de travail.

En fin de séance, le maire Jean Martel s’est portée à la défense des hebdos locaux. Il a lancé un appel aux candidats aux élections fédérales afin qu’ils posent des gestes pour aider les médias en termes d’aide financière. « J’encourage le fédéral à trouver une forme de taxation auprès des grands joueurs de l’internet », a-t-il lancé, précisant qu’il faisait un cri du coeur en ce sens.