Coeur de pirate offre un mini-récital au ton intimiste avec l’OSDL

9e Rendez-vous de la mairie à Boucherville

Le 9e Rendez-vous de la mairie au parc de la Rivière-aux-Pins a remporté un très grand succès le 4 juillet dernier avec la présence de l’OSDL, de ses invités, la chanteuse Coeur de pirate et le ténor Marc Hervieux, de même qu’une foule de milliers de spectateurs de toutes les générations. Bref, un concert familial visant un public très large. La soirée s’est déroulée sans pépin. Tout était réglé au quart de tour. Le temps chaud et humide a donné le ton au début des vacances estivales!

Avant la présentation du concert, le maire Jean Martel et la conseillère municipale responsable de l’Ordre du mérite, Jacqueline Boubane, ont remis le prix Pierre-Boucher comme à chaque année. Plutôt que de l’offrir à une personne s’étant démarquée, ils ont choisi comme récipiendaire le Centre des générations de Boucherville, un organisme communautaire qui vient en aide à de nombreuses organisations locales.

Par ailleurs, le Rendez-vous de la mairie se veut aussi un prétexte pour rendre hommage à d’anciens maires qui ont dirigé les destinées de la Ville dans le passé. Ce clin d’oeil a été fait cette fois à l’ancien maire Joseph Laramée qui fut en poste dans les années ’30, ’40 et’50. (Voir encadré). Plusieurs de ses descendants étaient présents au concert pour assister à cet hommage.

Concert

Après un pot-pourri de musique instrumentale, l’OSDL a accueilli comme premier invité le ténor Marc Hervieux. Sa prestation s’est résumée à trois chansons, dont l’une a été dédiée au chef Marc David, Over the Rainbow. Toujours en voix et heureux de se retrouver sur scène, M. Hervieux a fait vibrer la foule lors de son bref passage.

À son tour, la chanteuse Coeur de pirate s’est installée au piano pour offrir quelques-unes de ses compositions. De jeunes fans s’étaient déplacés pour la voir et l’entendre interpréter certains de ses succès. Les airs mélodieux et la voix douce de cette artiste ont charmé l’assistance.

Remise de médaille

Moment de grande émotion pour le chef Marc David un peu plus tard en soirée. La ministre de la Culture, des Communications et de la Langue française, Nathalie Roy, lui a décerné la médaille de l’Assemblée nationale pour souligner ses 25 ans à la barre de l’OSDL. M. David était visiblement touché par cette marque de reconnaissance. Il en a eu les larmes aux yeux. « Je reçois cet honneur avec humilité », a-t-il mentionné, très heureux de se voir attribuer cette distinction.

La foule l’a longuement applaudi, sachant qu’il s’agissait du dernier concert extérieur du Maestro à Boucherville.