3e tranche de la Coupe Québec à Alma : plusieurs podiums pour les cyclistes de Boucherville

Le Club cycliste de Boucherville a encore une fois été bien représenté lors de la troisième étape de la Coupe du Québec de vélo sur route à Alma, les 29 et 30 juin dernier.

Au cumulatif des épreuves de la fin de semaine, Marine Ruest-Lorquet, de la catégorie U13, a terminé troisième grâce à une première place remportée lors des jeux d’habiletés.

Justin Roy (U15) a terminé premier au cumulatif. Il s’était classé au quatrième rang à la course sur route, au troisième à l’épreuve des sprints, et en première position au critérium en dépit d’une chute au début de la course, rapporte Jean-François Duquette, du CCB.

Chez les U17, Charles Duquette a remporté la médaille d’or au cumulatif de la fin de semaine, avec une quatrième place lors de la course sur route, derrière son compatriote Félix Hamel, une première place à l’épreuve des sprints, et une troisième position au critérium. « À noter la victoire de Félix Hamel lors de ce même critérium dans une échappée à deux coureurs. Parti au premier tiers de la course, Félix a même largué son partenaire d’échappée dans les derniers tours pour assurer sa victoire », précise M. Duquette.

Coralie Lévesque, de Boucherville et membre du Club cycliste de Laval, a terminé première au cumulatif de la fin de semaine. Elle avait pris la quatrième place à la course sur route, la première au sprint et la deuxième au critérium.

Dans la catégorie U9, Laurence Demers a récolté la médaille de bronze aux jeux d’habiletés. Son frère Justin (U13) s’est classé au quatrième rang à ces mêmes épreuves. Arnaud Lucier du CCB Vélo 2000 a aussi bien fait en terminant deuxième à la course sur route et troisième au critérium dans la catégorie U13.