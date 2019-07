Deux jeunes plongeuses de Varennes se démarquent

Deux jeunes plongeuses de Varennes, Éléonore Fiset et Marianne Bisson, se sont démarquées à la 11e édition de la Super Finale Espoir Aquam qui se tenait du 14 au 16 juin au complexe aquatique du Parc Jean-Drapeau.

Les deux jeunes filles qui portent le maillot du Club de plongeon de Varennes ont réussi de belles performances aux épreuves du 1 mètre et du 3 mètres dans la catégorie E.

Au tremplin 3 mètres, Éléonore a dominé les préliminaires et terminé première avec un total de 133,60. Ce fut sa meilleure performance cette saison. En finale, elle a pris une troisième position et a ainsi décroché une médaille de bronze. Au un mètre, Éléonore obtenu une onzième place avec un total de 88 points.

À l’épreuve un mètre, Marianne a conclu les préliminaires avec une quatrième position avec un total de 117.60, ce qui lui a procuré une place en finale. Elle a terminé au cinquième rang et a ramené un ruban à la maison. À l’épreuve 3, Marianne a conclu les préliminaires en neuvième position avec 105,60 pts.

Les deux athlètes font du plongeon depuis cinq ans et évoluent dans le groupe relève du club de plongeon Varennes. Elles s’entraînent environ quatre heures par semaine auprès de leur entraîneur Félix Morin, de Varennes.

Cette compétition provinciale qui clôturait la saison a rassemblé pas moins de 12 clubs provenant de partout à travers la province et plus de 90 plongeurs qui avaient accumulé les meilleurs pointages de la saison sur le circuit Espoir.

« Les objectifs sont de permettre aux plongeurs de démontrer leurs talents, d’échanger avec des athlètes de différentes régions et de s’amuser. De plus, la Super Finale Espoir Aquam offre la possibilité de prolonger la saison de compétitions de plusieurs athlètes qui ne participeront pas aux Championnats canadiens Élite et Développement », explique la présidente de Plongeon Québec, Claudie Dumais.