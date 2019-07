850 cyclistes arrivent à Boucherville : le Tour CIBC rapporte 5,35 M$

La 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau a permis de récolter une somme record de 5,35 M$ qui sera investie dans des projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

Les 850 cyclistes ont été chaleureusement accueillis par leurs familles, amis et collègues, hier, au parc de la Mairie, à Boucherville, après avoir sillonné le Québec sur près de 2 345 kilomètres avec l’espoir commun de mettre fin au cancer pédiatrique.

Tout au long du parcours, les cyclistes étaient accompagnés d’enfants atteints ou en rémission d’un cancer. Depuis le premier Tour en 1995, plus de 29 M$ de dollars qui ont été amassés

« Nous avons amassé une somme faramineuse grâce au nombre inégalé de cyclistes qui se sont engagés pour la cause. Ce dévouement collectif nous permet à notre tour de poursuivre notre mission et de continuer à soutenir les unités de recherche en hémato-oncologie pédiatrique du Québec. Merci à chacun des quelque 850 cyclistes, aux 200 bénévoles, à nos précieux partenaires », a exprimé la porte-parole de la Fondation Charles-Bruno, Pierre Bruneau, ancien résident de Boucherville.

Sylvain Vinet, chef régional, région Est du Canada, Banque CIBC, vice-président du conseil d’administration de la Fondation Charles-Bruneau, et Bouchervillois, s’est dit très fier que l’équipe CIBC soit partenaire de la Fondation depuis 14 ans. « En plus des nombreuses activités de collecte de dons mises en place, cette année, plus de 100 employés ont roulé pour la cause.»

Lowe’s Canada, dont le siège social est établi à Boucherville, a aussi contribué au succès de cet événement et remettant la somme de 1,3 million $ à la Fondation Charles-Bruneau. Lowe’s Canada a notamment pu compter sur une équipe de quelque 120 cyclistes, composée d’employés, de marchands affiliés et de partenaires fournisseurs, qui ont pris part aux différents parcours du tour. Par ailleurs, du 1er juin au 5 juillet, les magasins corporatifs et affiliés RONA, Réno-Dépôt et Ace participants du Québec ont mené une campagne de collecte de fonds aux caisses.