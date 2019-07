Sainte-Julie lance un programme d’aide financière pour les résidents de 65 ans et plus ayant un faible revenu

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle met en place un programme d’aide financière pour les citoyens de 65 ans et plus ayant un faible revenu afin de favoriser leur maintien à domicile et leur autonomie.

Il s’agit d’une aide financière annuelle de 55 $ par résident, réservée aux personnes âgées de 65 ans et plus au 1er janvier de l’année visée par la demande. Pour être admissibles, ces personnes doivent aussi avoir une résidence principale localisée à Sainte-Julie au 1er juillet de l’année visée et être bénéficiaires du supplément de revenu garanti versé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

« C’est une mesure pour favoriser le maintien à domicile, l’autonomie et le bien-être des aînés, conformément à notre statut de Municipalité amie des aînés et à nos engagements envers ce groupe qui est plus susceptible d’être défavorisé physiquement, socialement ou économiquement », explique la mairesse, Mme Suzanne Roy.

Pour obtenir l’aide financière, il faut remplir le formulaire disponible sur ce lien : http://bit.ly/2FRWNya et le transmettre au plus tard le 30 septembre de l’année visée au Service des finances, par courriel à finances@ville.sainte-julie.qc.ca ou au 1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie J3E 2M1.

Les requérants doivent joindre à leur demande une copie d’une pièce d’identité établissant leur nom, adresse et date de naissance ou à défaut, une combinaison de pièces d’identité établissant ces renseignements, ainsi qu’une copie du relevé T4A (OAS) fourni par l’Agence de revenu du Canada ou une confirmation de réception du supplément de revenu garanti délivré par Emploi et Développement social Canada.

Le versement de l’aide financière aux personnes admissibles est effectué au plus tard le 30 novembre de chaque année.