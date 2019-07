Le niveau élevé du Saint-Laurent a retardé la mise en service de la navette Fleuve à vélo

Le soleil et la chaleur des derniers jours ne nous ont pas fait oublier la pluie et le froid du printemps dernier (du moins pas encore!). Cette situation inusitée a notamment fait grimper le niveau du Saint-Laurent et a ralenti l’installation des quais dans les différentes municipalités riveraines. Cela a eu pour conséquence de retarder le début de la mise en service des navettes Fleuve à vélo reliant les villes de Varennes, Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Au moment d’écrire ces lignes, le vendredi 5 juillet, le niveau du fleuve a finalement permis l’installation des quais à Varennes, ce qui fait que le service de navettes a repris son horaire habituel, mais pour la portion Varennes-Repentigny seulement. Ce n’est qu’une question de temps avant que Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ne complète le circuit. Vous n’avez qu’à visiter le site Internet de la Ville de Varennes pour savoir quand les navettes navigueront entre les trois destinations.

Rappelons à ce sujet que le service Fleuve à vélo entame sa sixième édition, un projet qui a pour but de mettre en valeur les berges et d’offrir une opportunité originale aux citoyens de découvrir les beautés du Saint-Laurent, tout en explorant les municipalités environnantes en empruntant les réseaux cyclables.

Ainsi donc, du lundi au vendredi, et ce jusqu’au 30 août (dès que l’ensemble du service aura repris), le bateau empruntera, à raison de cinq fois par jour, les eaux du fleuve en s’arrêtant d’abord au quai de la maison Antoine-Beaudry, situé dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, puis au parc de la Commune à Varennes, pour finalement se rendre au parc Saint-Laurent à Repentigny. Les citoyens pourront également profiter de la navette fluviale le weekend du 1er et du 2 septembre prochain.

Pour obtenir de plus amples informations, les citoyens sont invités à visiter le site web des Croisières Navark, au navark.ca.

Une programmation récréotouristique diversifiée

À leur arrivée à Pointe-aux-Trembles, les plaisanciers pourront sillonner le vaste réseau cyclable qui s’étend sur plus de 69 km. Ils remarqueront aussi la présence des navettes fluviales au quai Saint-Jean-Baptiste, qui permettront à ses voyageurs de passer de Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal en un peu moins de trente minutes. La richesse patrimoniale de l’arrondissement sera également à portée de découverte grâce aux célébrations du 300e anniversaire du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles. Afin de le célébrer, des activités de commémoration auront lieu jusqu’au samedi 31 août prochain au parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles. L’arrondissement vibrera tout au long de l’été au rythme de la Vague estivale, qui offre plus d’une centaine d’activités culturelles et récréatives. La brochure de la Vague estivale et la carte du réseau cyclable sont disponibles aux trois points d’embarquement de la navette ou sur le site web de l’arrondissement : www.ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.

À Repentigny, les visiteurs sont invités à profiter du soleil au parc-plage, situé à deux pas du quai d’embarquement de la navette, à prendre une bouchée sur l’une des nombreuses terrasses du centre-ville et à vivre l’été Volumes et lumière, en visitant l’exposition dédiée aux œuvres inédites de l’architecte du Parc olympique de Montréal, Roger Taillibert, et en prenant part aux nombreuses activités qui se dérouleront en sol repentignois sur le même thème. La programmation complète de la saison estivale est disponible sur le site Internet de Repentigny : www.recreotourismerepentigny.com

De son côté, la Ville de Varennes propose une foule d’activités aux citoyens. Sous forme de carte routière, son Carnet estival est disponible pour les cyclistes et les utilisateurs de la navette Fleuve à vélo. Il renferme toutes les informations sur les spectacles gratuits, les fêtes de quartier, les activités dans les parcs, les restaurants, le réseau cyclable et bien plus encore. Voici également l’adresse du site Internet de la Ville de Varennes: www.ville.varennes.qc.ca