La CSP adopte un budget de 390 M $ pour la prochaine année

Lors de sa dernière séance avant les vacances estivales, le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a adopté un budget équilibré de 389 880 691 $ pour l’année scolaire 2019-2020, en hausse de 16 607 160$ par rapport à l’an dernier. Cette augmentation se traduit par la croissance du nombre d’élèves, soit près de 700 de plus pour la prochaine année, et par des réinvestissements du gouvernement pour de nouvelles mesures d’aide financière, telles que les activités parascolaires au secondaire, le soutien à la persévérance et les sorties éducatives.

La majeure partie du budget de la CSP est dédiée au fonctionnement des écoles et des centres de formation. La masse salariale en représente une grande part de même que les ressources matérielles, l’entretien des bâtiments et les équipements, sans oublier le transport scolaire et les services de garde.

« En raison de son mode de gestion particulièrement performant et des réinvestissements du gouvernement en éducation, la CSP est en mesure de consacrer une partie de son budget à l’ajout de classes d’enseignement spécialisé afin d’améliorer son offre de service actuelle et de la rendre plus accessible aux élèves ayant des besoins particuliers. Ce sont 17 classes d’enseignement spécialisé qui seront ajoutées pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en septembre prochain », a fait savoir la présidente de la CSP, Hélène Roberge.

Taxes scolaires

En avril dernier, Québec a modifié le système de taxation scolaire afin de procéder à une baisse graduelle du taux de taxe qui conduira à l’instauration d’un taux unique applicable à l’ensemble des commissions scolaires du Québec.

Pour les contribuables de la CSP, les effets sur le compte de taxes pour l’année 2019-2020 sont les suivants : une exemption pour les premiers 25 000 $ de valeur de l’immeuble (mis en place en 2018-2019) et un taux de taxation scolaire fixé à 0,15215 $ par 100 $ d’évaluation, ce qui représente une baisse de 0,02617 $ par rapport à l’année précédente.

Bien que le taux soit inférieur à l’an dernier, il est possible que certains comptes de taxes augmentent en raison de l’augmentation de la valeur des propriétés.