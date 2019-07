Problème d’enlèvement des résidus verts rue François-Gauthier à Boucherville

Lettre ouverte

Les résidents de la rue François-Gauthier à Boucherville vivent des difficultés avec l’enlèvement des ordures dans leur quartier. Il y a trois semaines, j’ai dû contacter les travaux publics le jeudi soir à 19 h00, parce qu’encore une fois les résidus verts n’avaient pas été ramassés côté adresses paires sur notre rue. La dame du Service des travaux publics m’a téléphoné à 8 h 20 le vendredi me disant qu’elle contactait la compagnie pour envoyer un camion… ils sont venus à 17 h 30. Le lendemain, en promenant le chien, j’ai constaté que plusieurs rues avaient aussi été oubliées près de l’église Saint-Sėbastien. Sans doute que personne n’avait avisé la Ville.

Jeudi dernier, l’histoire recommence : message laissé à 19 h 20 aux travaux publics. Cette fois, les deux côtés de la rue ont été oubliés. Vendredi, un message publié par la Ville sur sa page Facebook, mentionne que les résidus verts seraient ramassés au courant de la journée vendredi dans le secteur oublié et les bacs bleus samedi (bris au centre de tri pour les bacs bleus). Le camion passe côté impair vers 13 h 00. Mon voisin d’en face, qui avait rentré ses sacs demande s’il peut les déposer chez nous vu qu’ils ne sont pas encore repassés. Pas de problème, ils doivent revenir ! Vendredi soir, les sacs sont encore là. Tout le long du côté pair. J’envoie un courriel à notre conseillère municipale pour l’aviser du mauvais service. Sa réponse : elle entend mon mécontentement et en parlera lors de la prochaine rencontre du conseil.

Samedi matin, en promenant le chien, je vois le camion sur de Tilly, la rue derrière chez nous, «yeah!», il y a de l’espoir, mais samedi soir les sacs sont encore là : parfait pour accueillir la visite. Belle image pour la Ville!

Lundi matin, les résidus verts sont toujours là. Le camion passe pour les ordures ménagères, vide la poubelle, laisse les sacs de terre et les souches qui vont pourtant dans cette collecte et vide le bac vert qui est rempli de résidus verts (visible) et qui est pourtant placé à côté des sacs de gazon et ballots de branches. On a mis les ordures d’un côté et les résidus verts de l’autre côté des voitures. Facile à comprendre.

Pas fort comme jugement !!! Idem chez le voisin.

Nouveau message laissé aux travaux publics vers 9 h 00. Devrais-je appeler la ligne d’urgence? Un message publié par un résident sur Pierre-de-Caumont sur Facebook suggère d’aller vider les sacs dans un parc…

Les résidus verts n’ont pas été ramassés sur de Varennes nord, Pierre-de-Caumont et sans doute d’autres rues. Certains résidents rentrent leurs sacs quand ils ne sont pas ramassés. Sur notre rue, on a décidé qu’ils resteraient là. Mardi matin, au retour du long congé, un nouvel appel sera fait aux travaux publics pour demander que des cols bleus fassent la job. C’est là que vont nos taxes…

Anne Marie Bouchard et Louis Francoeur

72 François-Gauthier, Boucherville