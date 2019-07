365 enfants de Saint-Amable participent au programme Nager pour survivre

Grâce au partenariat initié par la Municipalité de Saint-Amable avec les quatre écoles primaires de son territoire et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, ce sont 365 Amabliens de 3e et 4e année qui ont participé au programme nationale de prévention de la noyade, Nager pour survivre, en juin dernier à la piscine municipale. Ce programme, élaboré par la Société de sauvetage, enseigne aux enfants les habiletés nécessaires pour rejoindre un lieu sécuritaire après une chute inattendue en eau profonde et plusieurs notions de sécurité aquatique. À la fin du programme, les jeunes amabliens ont tous reçu un certificat avec leur niveau de réussite.

La subvention de 8 000 $, obtenue grâce au programme du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a aussi permis de financer la rémunération des moniteurs dédiés à l’activité et le transport des enfants des écoles primaires à la piscine municipale.

Pour augmenter le niveau de sécurité des enfants en milieu aquatique, il est encouragé de leur enseigner la natation et de leur apprendre les notions de sécurité aquatique. La Municipalité de Saint-Amable souhaite ainsi reconduire, chaque année, l’enseignement du programme Nager pour survivre, réalisée pour la première fois en 2019. Des cours de natation en groupe et privés sont aussi offerts tout l’été à la piscine municipale de Saint-Amable, et les Amabliens ont accès aux tarifs résidents pour tous les cours de natation offerts à la piscine de Sainte-Julie tout au long de l’année.