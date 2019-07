Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau se démarque au Québec et au Canada!

Le profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie est un ensemble de 17 guitaristes âgés de 13 à 17 ans. Cet ensemble est dirigé par Mme Nathalie Lachance. Ces élèves font partie de l’option guitare et après les heures régulières de classe, ils suivent un cours d’enrichissement à raison de 2 cours/semaine. Les élèves du profil guitare ont participé au Jazzfest des jeunes du Québec qui avait lieu à Saint-Hubert le 30 mars dernier. Ils ont obtenu la mention OR à cette compétition provinciale grâce à une excellente performance. Le 15 avril dernier, les élèves du profil guitare ont obtenu la mention ARGENT + au MusicFest Québec à Montréal. Le profil guitare a également représenté l’école du Grand-Coteau au concours du Choeur de la Montagne en avril dernier à Beloeil. Les élèves ont obtenu la note de 89% pour leur performance et une mention ARGENT.

Le profil guitare a aussi participé aux finales nationales du Musicfest Canada les 13 et 14 mai derniers à Ottawa. L’ensemble a donné deux excellentes performances. Les élèves du profil guitare ont obtenu la mention OR dans la catégorie « ensemble de guitares » et la mention ARGENT dans la catégorie « ensemble de guitares jazz ». Le groupe a reçu d’excellents commentaires des juges, entre autres sur la musicalité et la solidité de l’ensemble. Ce fut une expérience très enrichissante pour les élèves.

Puis, le 19 mai dernier, les élèves du profil guitare ont obtenu la note d’or ainsi que le premier prix dans la catégorie Junior A au festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke avec une note de 93%. Leur prestation leur a valu une bourse de 200$. Félicitations aux 17 guitaristes, sous la direction de madame Nathalie Lachance !

Les élèves du profil guitare de l’école secondaire du Grand-Coteau remercient la ville de Sainte-Julie et sa mairesse madame Suzanne Roy, la Maison des jeunes de Sainte-Julie, l’école de musique À la Portée de Sainte-Julie, le Club Optimiste de Sainte-Julie, monsieur Stéphane Bergeron ainsi que les Chevaliers de Colomb de Sainte-Julie. Leurs importantes contributions ont servi à financer une partie de leurs projets. Merci aussi au personnel du complexe Julie-quilles, à Humeur et leur campagne de financement ainsi qu’à mesdames Line Desormeaux, Cathleen Le Breton et Ginette Tremblay. Puis, un gros merci aux parents pour leur implication tout au cours de l’année. Bravo aux 17 guitaristes pour leurs excellentes performances !

Deux jeunes musiciens impressionnants Les musiciens Samuel Hinojosa, 4e secondaire, et Olivier Boulianne, un diplômé de 2018 de l’école secondaire du Grand-Coteau, ont participé au concours du Choeur de la Montagne le 6 avril dernier. En formation duo de guitares, ils ont obtenu la note de 91,3 % et la mention OR. De plus, les juges leur ont donné une bourse de 150 $ pour leur excellente performance.

Puis, le duo de guitares formé de Samuel Hinojosa et Olivier Boulianne a obtenu le 1er prix avec la mention « Très grande distinction » dans la catégorie senior au concours des solistes et petits ensembles de Victoriaville. L’événement a eu lieu le 12 avril dernier et les deux élèves ont obtenu un résultat de 90,5% ainsi qu’une bourse de 75 $ pour leur prestation. Félicitations à Olivier Boulianne et Samuel Hinojosa pour tout le travail accompli et l’excellence des résultats!