La Galerie Jean-Letarte présente l’exposition Les moches de l’artiste Marilène Lucas

La Ville de Boucherville a le plaisir de vous inviter à l’exposition Les moches de l’artiste Marilène Lucas présentée à la Galerie Jean-Letarte située au Café centre d’art du 11 juillet au 8 septembre.

L’exposition

La nouvelle production de la photographe culinaire Marilène Lucas présente des aliments moches, ceux rejetés pour leur apparence qui ne correspond pas aux standards esthétiques élevés de l’industrie alimentaire, et nous invite à les adopter.

Par le biais de l’humour et à travers des mises en scène ludiques, l’artiste tente de revaloriser les aliments dits « imparfaits » et remet en question nos habitudes de consommation alimentaire et leurs impacts sur l’environnement dans l’espoir de nous inciter à modifier nos propres façons de faire. Abordant les questions d’esthétisme alimentaire, de suremballage et de gaspillage, elle propose différentes options à l’industrie des supermarchés, dont la simplicité volontaire, le zéro déchet, l’achat local, les paniers de fermiers, le biologique, l’agriculture urbaine, le retour à la terre, etc.

Pour contribuer au mouvement d’agriculture urbaine, un potager intérieur se trouve en galerie. Suivez son évolution au fil de l’exposition.

L’artiste

Marilène Lucas est une passionnée de photographie. Elle possède un diplôme du Cégep du Vieux-Montréal dans ce domaine et elle a suivi plusieurs cours de perfectionnement. Spécialisée dans la photographie culinaire, sa démarche artistique basée sur l’humour met en relation les aliments et les objets du quotidien. Elle aime faire sourire le public avec ses mises en scène colorées.

Vernissage : 11 juillet, 17 h, bienvenue à tous!

La Galerie Jean-Letarte

La Galerie Jean-Letarte située au cœur du Café centre d’art, présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.

Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel, médiatique, l’installation et la performance. Elle vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.

Horaire de la Galerie Jean-Letarte

Café centre d’art

536, boul. Marie-Victorin

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8300, poste 8135 culture-patrimoine@boucherville.ca