Fermeture partielle du chemin de Touraine durant le mois de juillet

Le ministère des Transports du Québec effectuera, durant tout le mois de juillet, l’installation de regards et de puisards sur le chemin de Touraine. Ces travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. Ils entraîneront une fermeture partielle du chemin de Touraine et une circulation en alternance.

L’accès aux résidences et aux commerces sera maintenu en tout temps. En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.