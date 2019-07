Un accès plus simple et sécuritaire au parc national des Îles-de-Boucherville

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est heureuse d’annoncer que trois nouvelles passerelles sont maintenant accessibles au parc national des Îles-de-Boucherville. Ces structures fonctionnelles et élégantes permettront un accès plus simple et davantage sécuritaire au cœur de cet archipel exceptionnel.

« Les passerelles pourront être utilisées en tout temps et faciliteront la circulation des piétons et des cyclistes, notamment vers le site exceptionnel du camping de l’île Grosbois. Des véhicules de secours pourront aussi y circuler en cas d’urgence. Il s’agit d’un investissement qui rend le parc national plus accessible et qui favorise la connexion des Québécois à la nature », s’est réjoui le président-directeur général de la Sépaq, Jacques Caron.

« En plus de stimuler l’économie régionale, la réalisation de ces travaux permet de bonifier l’offre touristique de la Montérégie. Le parc national des Îles-de-Boucherville, une oasis verdoyante à quelques kilomètres de Montréal, est un produit d’appel et un atout précieux en tourisme de nature pour la métropole. Il faut en prendre soin pour les générations futures », a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Les travaux de 4,6 millions $ réalisés au cours des derniers mois ont consisté à remplacer deux passerelles usées déjà existantes, et à en ériger une nouvelle pour remplacer le système beaucoup moins fonctionnel du bac à câble. Les trois passerelles, d’une longueur respective de 120, 60 et 40 mètres, sont composées d’acier, de bois et d’aluminium, et elles ne posent aucune entrave à la circulation de la grande majorité des embarcations nautiques.