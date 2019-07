Participation record au souper spaghetti du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères !

Pour son 4e souper spaghetti annuel, l’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères a connu un succès sans précédent. Toujours à Saint-Amable, à la salle municipale, l’Association locale a réussi à attirer près de 150 personnes à sa soirée de financement.

Parmi les invités de marque, l’on comptait, entre autres, la mairesse de Saint-Antoine-sur-Richelieu, madame Chantal Denis et plusieurs conseillers municipaux de la région. Pour commencer la soirée, la foule a entonné avec émotion la chanson Gens du pays, de Gilles Vigneault. S’en est suivi différentes allocutions dont celle remarquée de la candidate bloquiste dans Saint-Jean, Christine Normandin très appréciée des convives.

Quant au député Xavier Barsalou-Duval il a profité de l’occasion pour rendre hommage à 2 personnes, dont un membre de l’exécutif qui quitte la région prochainement, Monsieur Michel Bouchard, bénévole de l’année en 2016 et une femme exceptionnelle madame Armande Bouchard-Brodeur, militante active et engagée dans la communauté. « Je remercie Michel pour sa participation dans l’exécutif et tout son militantisme. Son départ va laisser un grand vide dans le comté. D’autre part, je suis fier de garder au sein du Bloc Québécois madame Armande Bouchard qui, grâce à ses 96 ans, est avec nous depuis les débuts », de s’exclamer le député.

Le Bloc Québécois est heureux du travail accompli par le député cette session. Que ce soit le dossier des tarifs sur l’acier, de l’érosion des berges, de la sécurité ferroviaire ou de la réglementation de la navigation sur le Richelieu, tous les dossiers qu’il a menés ont progressé de manière éclatante. Quant au parti, il est présent dans de nombreuses activités soulignant notre histoire et celle des patriotes qui donne un caractère unique à la circonscription. Il faut souligner également l’engagement de ses membres dans plusieurs activités de protection de l’environnement.

Le souper spaghetti du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, a lieu une fois l’an et toute la population est invitée à y participer.