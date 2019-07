Le Trio manouche Tzygale au Rendez-vous champêtres Desjardins le 7 juillet

La Ville de Boucherville invite la population à venir assister au concert du Trio manouche Tzygale où clarinette et guitares seront au rendez-vous. Répertoire varié de swing manouche typique des gitans. Des pièces traditionnelles de musique Klezmer et plus : Django Reinhardt, Dorado Schmitt, Bolfro, Piaf et Brassens.

Un concert charmant, envoûtant et entraînant !

Profitez de la belle saison pour assister à ce concert de musique classique en plein air! Tous les spectacles sont offerts gratuitement! Apportez votre chaise ou votre couverture.

Dimanche 7 juillet, 14 h

Endroit : Parc De La Broquerie, 314, boul. Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin.

Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.