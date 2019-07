Erratum à propos du texte « Une pétition contre la nouvelle taxe de 50 $ sur l’immatriculation »

Le texte intitulé « Une pétition contre la nouvelle taxe de 50 $ sur l’immatriculation récolte des milliers de signatures », publié dans notre édition du 2 juillet et sur notre site Internet, mentionnait que les 82 maires de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont voté en faveur d’une future taxe de 50 $ par année lors du renouvellement de l’immatriculation des automobilistes de la Rive-Sud et de la Rive-Nord dès 2021, alors qu’en réalité, c’est le comité exécutif de la CMM qui a voté en faveur.

Dans la MRC, seul le maire de Varennes siège sur le comité exécutif à titre de représentant de la Couronne Sud. Les maires de Contrecœur, Calixa-Lavallée, Saint-Amable, Sainte-Julie et Verchères ne pouvaient donc pas voter sur ce projet de future taxe de 50 $.

Toutes nos excuses pour cette erreur.