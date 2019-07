Immense succès de la Fête nationale à Longueuil le lundi 24 juin

Une foule évaluée à environ 20 000 personnes s’est déplacée pour une journée familiale hors du commun, avec des activités éclatées et très courues; et le soir, le groupe Mort Rose a précédé la grande performance de Mes Aïeux, de retour après cinq ans d’absence, ce qui a ravi les festivaliers.

Le conseil d’administration de la Corporation de La Fête nationale du Québec à Longueuil dresse un bilan plus que positif de la Fête nationale 2019. « Cette fête nationale a été très spéciale, magnifique et riche en émotion. À notre grande joie, dame nature a honoré notre nouveau projet. L’événement rassembleur du 24 juin a certainement été à la hauteur de la 5e plus grande ville au Québec », a signalé Doris Guérette, présidente de la Corporation.

Le groupe Mes Aïeux a célébré avec brio son grand retour sur scène d’une manière aussi talentueuse que généreuse. La soirée a été animée de mains de maître par Jean-Yves Lemay. Pendant la journée, plusieurs milliers de personnes ont profité des activités de toutes sortes. Que ce soit le yoga, le vélo-festif la « tyrolienne géante », des installations de type d’arbre en arbre, la scène La Bastringue avec la relève artistique de Longueuil et tous les jeux d’usage pour les tous petits. Sans compter la création d’œuvres picturales éphémères avec l’artiste de Longueuil Emmanuel Laflamme.

Notons que la Fête nationale de Longueuil a été soulignée plus que jamais dans tous les médias nationaux et régionaux comme fête incontournable parmi toutes les grandes fêtes du Québec.