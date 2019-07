Un podium pour Léonard Péloquin

À sa première participation à une course sur piste, le cycliste Léonard Péloquin a remporté la première place à la Coupe du Québec dans la catégorie U17, le 24 juin, à Bromont.

L’athlète qui représente le Club cycliste Boucherville-Vélo 2000 est un habitué des podiums, mais en vélo sur route.

La présente saison roule bien pour lui, obtenant souvent des premières places aux Mardis de Lachine en plus d’avoir remporté la médaille d’or à la première manche de la Coupe Québec à Laval.

L’athlète de 15 ans s’entraîne à raison de six fois par semaine. Il pratique également le ski alpin de compétition. Il s’est envolé, le 26 juin dernier, vers la France pour prendre part à un camp d’entraînement de deux semaines. Membre de l’équipe Élite alpin de l’Estrie, il a participé, l’été dernier, à des camps d’entrainement au Chili et en Autriche. Il représente les montagnes de l’Estrie, c’est-à-dire Bromont, Orford, Owl’s Head et Sutton.