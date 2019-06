De la visite des Abymes à Boucherville pour la fête nationale

30e anniversaire du jumelage

Une délégation composée de quatre représentants de la Ville des Abymes, jumelée à Boucherville depuis déjà 30 ans, était en visite du 22 au 26 juin derniers.

Reçus par la Commission des jumelages et la Ville de Boucherville, les visiteurs ont séjourné ici dans le but de connaître davantage le fonctionnement de la ville à différents niveaux, et aussi afin de préparer une prochaine visite. En décembre, les Abymiens accueilleront une délégation de Boucherville pour souligner les 30 ans de jumelage.

Le programme d’activités était bien rempli. Les visiteurs ont notamment rencontré le personnel de la direction du Service des Travaux publics de la Ville, des équipes des Services de sécurité incendie et de police de l’agglomération de Longueuil. Les échanges avec le SPAL ont porté sur plusieurs sujets, dont la prévention et l’approche adoptée par le corps policier depuis quelques années qui cherche davantage à être proactif plutôt que réactif face au crime. Ils ont aussi visité le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, le Centre des glaces, le secteur résidentiel du Boisé et le parc national des Îles-de-Boucherville.

Fête nationale

Les Abymiens en ont également profité pour participer à quelques activités de la fête nationale afin de constater comment les Québécois célèbrent. Ils ont assisté à la parade du «Vieux-Village», à la messe québécoise, aux spectacles, et ont visité l’exposition « La ceinture fléchée, une tradition» tenue à la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Prochaine visite

Puis, avec les membres de la Commission des jumelages de Boucherville, le maire Martel et le conseiller Desmarais, ils ont pris part à un atelier de travail dont le but était de planifier la visite qu’effectuera en décembre prochain une délégation de Boucherville.

Dans le cadre du 30e anniversaire du jumelage Les Abymes – Boucherville, une délégation composée de représentants municipaux, de membres de la Commission des jumelages et de plusieurs jeunes se rendra en Guadeloupe. Quelque 40 élèves de l’école secondaire De Mortagne seront accompagnés de François Desmarais, enseignant en histoire, conseiller municipal et membre de la Commission des jumelages. Ils participeront à un Forum jeunesse en plus de prendre part à des activités sportives et culturelles. Rappelons qu’en 2017, Boucherville avait reçu un groupe de jeunes Guadeloupéens.