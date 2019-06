Univers fantastique et féérique pour les enfants à la journée familiale de la fête nationale

Le monde de l’imaginaire a pris toute la place à la journée familiale le 24 juin. Le parc de la Rivière-aux Pins était haut en couleurs avec la présence de personnages issus du cinéma, de la science-fiction et de tout ce qui fascine les tout petits et les enfants un peu plus grands. Rien de traditionnel pour une fête nationale mais plutôt une ambiance très actuelle, au grand plaisir des participants venus nombreux afin de profiter du site et de la magnifique journée en ce début de vacances scolaires!

Le site offrait deux sections distinctes, l’une s’adressant à celles qui rêvent de mener un jour une vie de princesse, l’autre se référant aux héros véhiculés par le cinéma. À travers l’espace séparant les différents modules installés sur le terrain se promenaient des personnages costumés qui attiraient le regard des petits comme des grands. Plusieurs souhaitaient se faire photographier en compagnie de leur héros préféré.

Les adultes avaient leur section bien à eux, la rue des artisans, où des artistes et créateurs proposaient au public le fruit de leur labeur, toiles, bijoux, articles faits à la main avec le plus grand soin tout en discutant avec les gens. La journée s’est déroulée sans anicroche puisque le beau temps s’est poursuivi tout l’après-midi durant. L’atmosphère était on ne peut plus agréable!